Эксперт объяснил, почему Windows снова стала доступна для скачивания в России
Общество
28.12.2022 11:23
На официальном сайте Microsoft вновь можно скачать последнюю версию операционной системы (ОС) Windows без использования VPN.
По словам аналитика телекоммуникационного рынка Эльдара Муртазина, это связано с желанием компании Microsoft не потерять российский рынок, который является самым большим в Европе.
«Это не только корпоративный сегмент, но и потребительский. Чем больше компания ставила рогаток и препятствий, тем хуже у нее шли дела в России. Несмотря на то, что Microsoft официально не работает в России, компания предпринимает шаги, чтобы сохранить наш рынок, потому что он крупнейший в Европе», — цитирует эксперта радио Sputnik.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания Microsoft запретила россиянам скачивать Windows, а в сентябре отключила возможность обновления.
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