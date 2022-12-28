Эксперт объяснил, почему Windows снова стала доступна для скачивания в России

На официальном сайте Microsoft вновь можно скачать последнюю версию операционной системы (ОС) Windows без использования VPN.

По словам аналитика телекоммуникационного рынка Эльдара Муртазина, это связано с желанием компании Microsoft не потерять российский рынок, который является самым большим в Европе.

«Это не только корпоративный сегмент, но и потребительский. Чем больше компания ставила рогаток и препятствий, тем хуже у нее шли дела в России. Несмотря на то, что Microsoft официально не работает в России, компания предпринимает шаги, чтобы сохранить наш рынок, потому что он крупнейший в Европе», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания Microsoft запретила россиянам скачивать Windows, а в сентябре отключила возможность обновления.