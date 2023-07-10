Эксперт объяснил, какие машины в России самые востребованные у угонщиков

Сейчас в группе риска по угонам в РФ лидером выступает Lada.

Также вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что на предпочтения угонщиков в ближайшие три года могут повлиять новые марки китайских машин. Так, он предположил, что в топе риска будет Kaiyi, так как это дешевый седан, популярный в такси.

«Эту марку начали собирать на калининградском «Автоторе». Когда они выйдут на большие мощности, машина станет одним из лидеров по угону, потому что на нее будет большой спрос. Что касается других китайских марок, нужно смотреть на то, какие из них будут в числе самых массовых авто. Например, кроссоверы из Китая особо не поменяют статистику, потому что продаются в небольшом количестве», — объяснил эксперт.

Также специалист отметил, что некоторые марки все равно останутся в опасности. По его словам, это — Hyundai Solaris, KIA Rio, а также Toyota Land Cruiser.

«Это массовые автомобили, их выпустили много, такие машины всегда будут в числе самых угоняемых. Toyota Land Cruiser угоняли и будут угонять, потому что на них высокий спрос в странах Закавказья», — рассказал Шапарин.

По словам автоэксперта, такие машины, как BMW, Audi и Mercedes-Benz, — не будут популярны у угонщиков, так как автомобили этих марок хорошо защищены от них, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: автоэксперт рассказал, что приводит к поломке кондиционера в машине.