Эксперт назвал вероятную причину затопления яхты в Геленджике

Несчастный случай произошел 7 июля в акватории Геленджикской бухты. В тот день спортивное судно МХ700 ушло на дно.

В результате ЧП погибла 31-летняя туристка. Всего на борту яхты находились пять человек. Это была не туристическая прогулка, а тренировочный выход в море. Тренер обучал экипаж управлению спортивной парусной яхтой.

Глава ассоциации класса яхт МХ700 Алексей Нешитов назвал наиболее вероятную причину затопления яхты в Геленджике.

«Могу предположить, что во время тренировки на внешнем рейде, когда яхта возвращалась обратно, резко испортилась погода. При выходе в море прогноз погоды был благоприятный», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что точные выводы о причинах ЧП с яхтой на курорте пока делать рано. Их установят специалисты.

По его словам, за рулем яхты МХ700 находился опытный инструктор, а все находившиеся на борту были в спасательных жилетах, пишет «Аргументы и Факты — Юг».

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