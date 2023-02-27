Эксперт назвал причину землетрясения в Черном море у берегов Крыма

Землетрясение магнитудой 3 произошло днем 27 февраля в районе Алушты. По мнению экспертов, причиной могла стать сейсмическая активность в Турции.

Об этом сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (КРЦ) Татьяна Горелова.

«Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе. Сохраняем спокойствие, проверяем всю информацию. Когда появятся у нас более точные данные, когда мы обработаем данные всей сети, мы сможем выйти с каким-то аналитическим прогнозом. Пока у нас ничего предвещающего что-то страшное не зафиксировано», — сказала Горелова.

Она уточнила, что сила землетрясения составила 3,1. Повторные толчки не фиксировались.

«Однозначно сказать, что это землетрясение, которое будет иметь продолжение, я вам не могу, поскольку для Крыма это нормальная практика», — цитирует Горелову ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение произошло в Черном море 27 февраля в 16:25. По предварительным данным, эпицентр находился в 25 км от берега Алушты на глубине 15 км.