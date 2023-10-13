Эксперт Мокеев объяснил, как можно сэкономить заряд батареи смартфона

Для экономии заряда следует отключить ряд функций гаджета.

Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев отметил, что расход энергии батареи заметен только спустя год-два пользования смартфоном, когда батарея теряет свою емкость. Так, для экономии можно отключить такую функцию, как системный сервис печати.

«Эта настройка постоянно ищет принтеры, чтобы можно было быстро распечатать необходимый документ. Раньше ее нужно было включать самостоятельно, потом разработчики решили, что она должна быть включена по умолчанию», — отметил специалист.

Он добавил, что можно и отключить настройку, активно ищущую точки доступа к Wi-Fi. По его словам, функция нередко обновляется, используя беспроводной модуль связи, тем самым затрачивая заряд.

Также эксперт порекомендовал отключать автозапуск, который при запуске передает данные. Он отметил, что зачастую это нужно только разработчикам для сверки метрик.

«С точки зрения пользователей автозапуск просто тратит заряд впустую. Если у вас включен виброотклик, и вы постоянно печатаете, то какая-то часть заряда тоже тратится», — посоветовал эксперт.

Специалист подчеркнул, что в среднем на смартфоне, которому уже два года, можно сэкономить до 10% заряда ежедневно, в случае отключения ненужных функций.

«Если емкость аккумулятора уже сильно подсела, целесообразно также использовать режим экономии заряда, который отключает ненужные фоновые активности», — цитирует Мокеева радио Sputnik.

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