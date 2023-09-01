Эксперт Минфина разъяснила новый порядок уплаты налогов в России

С 1 января у каждого налогоплательщика появился Единый налоговый счет, который будет пополняться с помощью Единого налогового платежа.

Как это упростило жизнь обычным налогоплательщикам, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко.

Так, раньше россияне платили земельный, транспортный и имущественный налоги по отдельным квитанциям. Теперь можно просто вносить деньги на свой Единый налоговый счет, чтобы средства автоматически распределялись на погашение задолженностей.

«Налогоплательщик вносит деньги на свой ЕНС, а далее средства в первую очередь направляются на погашение просроченных платежей и только потом на уплату текущих налоговых начислений. В последнюю очередь погашаются пени и штрафы», — отметила эксперт НИФИ.

Она уточнила, что сейчас нет возможности выбирать порядок оплаты задолженностей. Например, если средств на ЕНС недостаточно для погашения всех обязательств, а сроки их уплаты совпадают, то деньги со счета распределятся по всем начислениям пропорционально их величине. При этом самозанятые все еще могут выбрать, как платить налог на профессиональный доход — отдельно или с помощью ЕНП.

Также специалист напомнила, что к сроку уплаты налогов — 1 декабря — на ЕНС нужно внести достаточную сумму для списания всех долгов. Сделать это стоит заранее, учитывая сроки банковских операций и возможные технические сбои.

«Внести деньги на свой ЕНС можно с помощью привычных банковских приложений, через центры «Мои документы», почтовым переводом или воспользоваться сервисами уплаты налогов ФНС в личном кабинете. Деньги на ЕНС можно перечислять частями, чтобы на дату уплаты налоговое бремя не ударило по карману», — посоветовала Ольга Дайнеко.

Если после уплаты задолженностей на счету остались средства, их можно оставить для внесения следующих платежей или вернуть через личный кабинет налогоплательщика, сообщает радио Sputnik.

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