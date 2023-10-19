Эксперт Малоземов рассказал о пользе банановой кожуры

Многочисленные исследования показали, что в банановой кожуре есть клетчатка и калий.

Эксперт Сергей Малоземов отметил, что клетчатка способствует правильному функционированию кишечника и иммунитета. Калий, по его словам, важен для сердечно-сосудистой системы, например, для снижения давления. Он посоветовал добавлять половину банановой кожуры в смузи. Благодаря этому вкус не изменится, а польза напитка вырастет.

«Тут важно не перебарщивать — одного такого смузи в день достаточно. Иначе вашему пищеварению может не поздоровиться, потому что пища с большим количеством клетчатки — слишком грубая и тяжелая для нашего кишечника», — объяснил специалист.

Кроме того, для вкуса эксперт посоветовал положить кожуру на дно горшочка при приготовлении мяса.

«Прикрыть кожурой курицу или индейку — это мощный источник тропического аромата. Если вы прикрываете продукт при запекании банановой кожурой, это еще и предохраняет его от высыхания и делает продукт нежнее», — цитирует Малоземова радио Sputnik.

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