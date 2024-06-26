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Эксперт Малоземов рассказал, какая рыба вреднее — вяленая или копченая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-malozemov-rasskazal-kakaya-ryba-vrednee-vyalenaya-ili-kopchenaya
Эксперт Малоземов рассказал, какая рыба вреднее — вяленая или копченая
Фото freepik.com

Высокое содержание соли в вяленой и копченой рыбе может навредить организму человека. Об этом напомнил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

«Вяленая рыба, наверное, самая вредная из всех — в ней больше всего соли, особенно в мелкой. Плюс к этому, есть опасность паразитов. Потому что часто вялят рыбу мелких карповых пород, таких как вобла, плотва, язь, жерех — есть риск заражения описторхозом. Это очень неприятное паразитарное заболевание. Его возбудителя еще называют «кошачьей двуусткой»», — рассказал он.

Личинки кошачьей двуустки могут поселиться в печени, вызывая сильные боли. И чтобы избавиться от паразитов, необходимо принимать специальные препараты.

Чтобы не заразиться описторхозом от рыбы, ее необходимо подвергать долгой тепловой обработке или замораживанию при температуре ниже -20 °С.

Копчение тоже имеет свои минусы, отметил эксперт.

«Копчение, особенно горячее, добавляет в рыбу довольно много бензопирена. Это продукт горения полициклического ароматического углеводорода, который увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Холодное копчение в этом смысле чуть лучше, но оно хуже убивает паразитов», — объяснил Сергей Малоземов.

Он добавил, что если покупать копченую рыбу, то лучше отдавать предпочтение морским видам, так как в них реже встречаются паразиты. Например, безопасна радужная форель. Но при этом важно есть ее в умеренных количествах, так как в продукте много соли, заключил Малоземов в интервью радио Sputnik.

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