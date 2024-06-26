Эксперт Малоземов рассказал, какая рыба вреднее — вяленая или копченая

Высокое содержание соли в вяленой и копченой рыбе может навредить организму человека. Об этом напомнил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

«Вяленая рыба, наверное, самая вредная из всех — в ней больше всего соли, особенно в мелкой. Плюс к этому, есть опасность паразитов. Потому что часто вялят рыбу мелких карповых пород, таких как вобла, плотва, язь, жерех — есть риск заражения описторхозом. Это очень неприятное паразитарное заболевание. Его возбудителя еще называют «кошачьей двуусткой»», — рассказал он.

Личинки кошачьей двуустки могут поселиться в печени, вызывая сильные боли. И чтобы избавиться от паразитов, необходимо принимать специальные препараты.

Чтобы не заразиться описторхозом от рыбы, ее необходимо подвергать долгой тепловой обработке или замораживанию при температуре ниже -20 °С.

Копчение тоже имеет свои минусы, отметил эксперт.