Эксперт Малоземов рассказал, какая рыба вреднее — вяленая или копченая
Высокое содержание соли в вяленой и копченой рыбе может навредить организму человека. Об этом напомнил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.
«Вяленая рыба, наверное, самая вредная из всех — в ней больше всего соли, особенно в мелкой. Плюс к этому, есть опасность паразитов. Потому что часто вялят рыбу мелких карповых пород, таких как вобла, плотва, язь, жерех — есть риск заражения описторхозом. Это очень неприятное паразитарное заболевание. Его возбудителя еще называют «кошачьей двуусткой»», — рассказал он.
Личинки кошачьей двуустки могут поселиться в печени, вызывая сильные боли. И чтобы избавиться от паразитов, необходимо принимать специальные препараты.
Чтобы не заразиться описторхозом от рыбы, ее необходимо подвергать долгой тепловой обработке или замораживанию при температуре ниже -20 °С.
Копчение тоже имеет свои минусы, отметил эксперт.
«Копчение, особенно горячее, добавляет в рыбу довольно много бензопирена. Это продукт горения полициклического ароматического углеводорода, который увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Холодное копчение в этом смысле чуть лучше, но оно хуже убивает паразитов», — объяснил Сергей Малоземов.
Он добавил, что если покупать копченую рыбу, то лучше отдавать предпочтение морским видам, так как в них реже встречаются паразиты. Например, безопасна радужная форель. Но при этом важно есть ее в умеренных количествах, так как в продукте много соли, заключил Малоземов в интервью радио Sputnik.
Читайте также: врач Шпак рассказала об опасности трех популярных экспресс-диет.