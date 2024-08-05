Эксперт Малоземов объяснил, надо ли проветривать комнату при работе кондиционера

Сплит-системы охлаждают воздух и не обновляют его. Поэтому во время работы кондиционера люди нередко жалуются на духоту.

По словам автора и ведущего программы «Чудо техники» Сергея Малоземова, стандартные модели кондиционеров устроены по принципу рециркуляции, из-за чего в комнате гоняется один и тот же воздух. Чтобы прохлада сочеталась со свежестью, эксперт посоветовал чередовать работу сплит-системы и проветривание.

«Если собирается много людей на маленькой площади, то катастрофически повышается концентрация углекислого газа. Именно это является главной причиной того, что мы ощущаем духоту. Углекислый газ угнетающе действует на мозг. В этот момент у людей падает реакция и внимание, поэтому работоспособность ухудшается», — предупредил Сергей Малоземов.

Эксперт отметил, что высокая концентрация углекислого газа также увеличивает живучесть вирусов.

«Главным средством против этого является проветривание. Для поступления свежего воздуха достаточно 5-10 минут. На это время кондиционер можно выключить», — посоветовал эксперт.

Малоземов добавил, что частота проветривания зависит от числа людей в помещении. Так, если в комнате менее трех человек, то можно открывать окна пару раз в день. Если собралась большая компания, то проветривать лучше каждые 2-3 часа, цитирует эксперта радио Sputnik.

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