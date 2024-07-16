Эксперт Махмудов: ресурс пляжей на Азово-Черноморском побережье достиг лимита

Курорты Азово-Черноморского побережья принимают слишком много туристов, отметил управляющий партнер научно-исследовательского центра «Картфонд» Раким Махмудов в ходе Кавказского инвестиционного форума.

По словам специалиста, последние расчеты подтверждают, что пляжи на Азово-Черноморском побережье переполнены почти в два раза.

«При нормативе 5 кв. м на человека в некоторых курортах этот показатель снижается до 2–3 кв. м. По этой причине нужно учиться управлять турпотоками», — сказал Махмудов.

Согласно исследованиям, на пляжах Анапы на 1 кв. м приходится более 10 человек, Геленджика — более 3, Новороссийска — около 9, а Сочи — почти 3.

Другой проблемой Махмудов назвал острый дефицит дорожной инфраструктуры, возникший из-за резкого роста автомобильного турпотока на курорты. Одна из причин — появление новых точек притяжения туристов.

«Существует дефицит всей дорожной инфраструктуры и формата работы с автотуристами», — заявил эксперт.

Чтобы решить эти проблемы, необходимо разработать мастер-планы, позволяющие перераспределить турпотоки более равномерно, заключил Махмудов. Такая работа уже ведется для «Восточного юга».

«У нас есть гипотеза, что «Восточный юг» будет развиваться за счет деформации потоков вдоль Дона и запуска новых курортов вдоль Азовского моря, в горной части и на Тамани», — цитирует Ракима Махмудова РБК.

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