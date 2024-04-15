Эксперт Ладыжникова рассказала, как подготовиться к школьным экзаменам

Минимальное количество предметов, навыки быстрого мышления и заблаговременная подготовка помогут эффективнее сдать экзамены, отметила Ладыжникова.

Прежде всего следует определиться с тремя главными предметами для поступления, подчеркнула лидер молодежного Клуба мышления из Екатеринбурга Елена Ладыжникова. По ее словам, чем меньше будет предметов, тем легче подготовиться к экзаменам.

Также эксперт отметила необходимость навыков быстрого мышления, так как на экзамене важно перепроверять свою работу. Так, чем быстрее вспомнить нужную информацию, тем больше времени останется на перепроверку работы.

«Неважно, насколько быстро учащийся напишет экзамен, важно качество. В стрессе иногда могут путаться буквы, слова и цифры, но в этом нет ничего страшного, если ошибка найдена и вовремя исправлена», ― подчеркнула Ладыжникова.

Кроме того, эксперт отметила важность заблаговременной подготовки, сообщает RT.

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