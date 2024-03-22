Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в Краснодарском крае

Уже сейчас пять кубанских школьников сдают ЕГЭ по географии, еще один — ЕГЭ по литературе. Результаты по этим предметам станут известны 5 апреля. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила об этом 22 марта.

По словам замгубернатора, всего на Кубани на досрочную сдачу зарегистрировались 90 человек. Досрочные экзамены будут проходить до 22 апреля. Для досрочно сдающих ЕГЭ подготовили четыре пункта проведения в Краснодаре.

Вице-губернатор отметила, что в этом году в досрочных экзаменах примут участие только одинадцатиклассники и студенты колледжей, которые не смогут сдать ЕГЭ в основной период по уважительным причинам. Выпускникам прошлых лет предусмотрели резервные дни основного периода.

«Объективность проведения экзаменов будут контролировать представители краевого минобразования и 15 онлайн-наблюдателей. Результаты ЕГЭ будут размещены на сайте Рособрнадзора и Центра оценки качества образования», — написала Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», согласно приказу Роспотребнадзора, в 2024 году досрочный этап ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля. Основной этап Единого государственного экзамена назначили на период с 23 мая по 1 июля. Тем, кто по какой-то причине не сможет сдать ЕГЭ в основное время, предоставят дополнительное — с 4 по 23 сентября.