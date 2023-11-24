Эксперт Козлов сообщил о вреде бесконтрольного приема антибиотиков при простуде

Прием антибиотиков без присмотра врача может привести к формированию резистентности микроорганизмов. Это опасно как и для лечащегося человека, так и для других людей, поскольку они могут заразиться.

«Впоследствии, когда пациент заболевает более серьезно, например пневмонией, антибиотики, которые назначает врач в стационаре, становятся неэффективны, так как бактерии научились от них «защищаться», — объяснил специалист Андрей Козлов.

Он отметил, что после такого лечения человек становится источником резистентных штаммов бактерий, которые могут заразить других людей во внутрибольничной среде. Бактери приобретают механизмы устойчивости к антибактериальным лекарствам. Такая особенность может быть природная и приобретенная.

«Причем микроорганизмы могут «делиться» генами устойчивости к антибиотикам друг с другом с помощью плазмид — специальных молекул, содержащих генетическую информацию», — добавил эксперт.

Кроме того, по словам врача, такой прием антибиотических препаратов может привести к дисбиотическим состояниям кишечника и других органов, в то время как полезные микроорганизмы с защитными функциями погибают и на их место приходят патогенные и более агрессивные микроорганизмы. Чтобы избежать развития устойчивости к антибиотикам, эксперт порекомендовал принимать их только по назначению лечащего доктора, в том числе со сроком лечения и строгим соблюдение дозировок.

«Также мы рекомендуем не пренебрегать вакцинацией, например, от стрептококковой и гемофильной инфекции. Это значительно снизит риск заболеваний бактериальными инфекциями, а значит, и вероятность развития антибиотикорезистентности», — посоветовал Козлов.

Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам проводится каждый год с 18 по 24 ноября, сообщает RT.

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