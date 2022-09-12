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Эксперт: итоги голосования говорят о том, что жители Кубани выбирают реальные дела

Политика
12.09.2022 17:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-itogi-golosovaniya-govoryat-o-tom-chto-zhiteli-kubani-vybirayut-realnye-dela
Эксперт: итоги голосования говорят о том, что жители Кубани выбирают реальные дела
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Руководитель «Центра политических исследований и технологий» Григорий Киселев 12 сентября прокомментировал предварительные результаты голосования на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края.

Киселев отметил, что такие итоги объясняются выбором верной стратегии.

«Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края говорят о том, что жители выбирают реальные дела. Уверенный результат у «Единой России» во многом объясняется выбором наиболее верной стратегии — ставка на молодых политиков и общественников с уже сформированным образом и наличием поддержки у жителей. Также шла активная работа и у маститых парламентариев, давно известных в округе и в целом по краю. Это все дополнялось активной онлайн и оффлайн-кампанией. Реальную работу видели избиратели, потому и был сделан соответствующий выбор», — подчеркнул эксперт.

По словам Григория Киселева, те, кто акцентировался на протестной активности и деструктивной тематике, потерпели серьезное поражение.

«Это связано с полным непопаданием по запросу избирателей. Сейчас с технологической точки зрения категорически нельзя вносить конфликтность, напротив на фоне спецоперации у всех есть планы по объединению, консолидации усилий. Результаты голосования наглядно эти настроения показали», — заключил руководитель «Центра политических исследований и технологий».

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