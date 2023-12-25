Эксперт Храпунова рассказала, как обманывают мошенники с помощью QR-кода

Злоумышленники могут подделать QR-код, который приводит на фишинговый сайт для сбора персональных данных, либо на фальшивую платежную форму.

Через поддельный QR-код можно скачать мошеннические приложения, которые взламывают телефон. Кроме того, мошенники могут ставить свой QR-код на письмо, которое оправила настоящая компания. Также это касается и оплаты привычных товаров и услуг.

«Вы подходите арендовать самокат, это для вас привычно, не задумываясь, считываете QR-код, а мошенники на самом деле уже подставили туда свой код, и вы переходите на совершенно другой ресурс и свои данные оставляете на другом ресурсе», — рассказала куратор платформы ОНФ «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, если QR-код пришел в письме от неизвестного автора, но отображающегося как знакомый продавец, то не следует быстро переходить по ссылке.

«Когда вы наводите телефон, высвечивается ссылка. Надо внимательно рассмотреть эту ссылку, по которой вам предлагают перейти, что за буквы там написаны. Все надо подвергать сомнению», — рассказала специалист.

Также эксперт рекомендует не скачивать приложения на телефон через QR-код. Помимо этого, при заполнении платежной формы следует внимательно посмотреть, что в ней указано.

«Если это форма легитимного платежного агрегатора, там обязательно будут какие-то реквизиты, опознавательные знаки законного участника рынка. А если это мошенники, там будет все просто: введите данные карты и до свидания», — цитирует Храпунову радио Sputnik.

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