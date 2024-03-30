Эксперт Гончар рассказал, как правильно выбрать систему для очистки воды

Если есть сомнения в качестве питьевой воды, ее можно очищать дополнительно, рассказал кандидат технических наук, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

По его словам, вода в пластиковых бутылках не так уж безопасна — пластик может выделять опасные для здоровья человека органические соединения.

«Обобщенные показатели, которые характеризуют наличие органического загрязнения в воде после хранения в пластиковой таре, говорят о том, что это геометрическая прогрессия. Через неделю, месяц, год концентрация в разы будет отличаться по общему органическому углероду, что говорит о том, что органические соединения, вне всяких сомнений, попадают в воду. Очень многие из них канцерогенны», — подчеркнул Юрий Гончар.

Он отметил, что во многих регионах России водопроводная вода достаточно высокого качества, но, если все же есть сомнения в ее свойствах, дома можно установить систему доочистки.

«Единственный на сегодняшний день эффективный способ доочистки питьевой воды от загрязнений —мембрана, обратный осмос, керамическая пластина с очень мелкими порами, через которые вода проходит под давлением. На этой мембране задерживаются даже микроорганизмы», — сказал Гончар.

Вода, которая прошла через такой фильтр, считается дистиллятом, поскольку не содержит микро- и макроэлементов, но при этом она пригодна для питья, продолжил эксперт.

«Система обратного осмоса — это 3–4 колбы с накопительным баком или без него, ее устанавливают под раковину. На 3–4 месяца ее ресурса совершенно точно хватит без замены картриджа. Получится не совсем питьевая вода, она не будет содержать полезных макро- и микроэлементов. Но это вода, которой можно утолять жажду. Ее можно использовать для заваривания чая, кофе, приготовления первых блюд. Это дистиллят, который не содержит растворенных солей и гораздо больше абсорбирует в себя все, что контактирует с водой, поэтому чай и кофе у вас будут ароматнее», — считает специалист.

Нередко такие системы мошенники пытаются продавать по слишком высоким ценам, заключил эксперт.

«Ходят проходимцы по квартирам и продают бабушкам системы обратного осмоса по 150–200 тыс. рублей. На самом деле их средняя цена — 12–14 тыс.», — цитирует Юрия Гончара радио Sputnik.

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