Эксперт Габрильян рассказал, как самостоятельно устранить засор

Для устранения засора в ванне или в раковине без участия сантехника есть два способа.

Для решения проблемы эксперт Роман Габрильян порекомендовал использовать бытовую химию, четко следуя инструкции для безопасности труб. Если химические средства не помогли можно применить спиральные насадки. Специалист предостерег от использования стальной проволоки, потому что она может повредить оболочку трубопровода. Кроме того, эксперт отметил, что лучшая профилактика засоров — соблюдение правил пользования системой водоотведения.

«В хозяйственно-бытовую канализацию запрещено смывать жир, остатки пищи, влажные салфетки, нерастворимую бумагу, волосы, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей и другой нерастворимый мусор», — цитирует Габрильяна радио Sputnik.

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