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Эксперт Егармин объяснил, как отличить настоящий отзыв на товар от фейкового

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-egarmin-obyasnil-kak-otlichit-nastoyashhij-otzyv-na-tovar-ot-fejkovogo
Эксперт Егармин объяснил, как отличить настоящий отзыв на товар от фейкового
Фото pxhere.com

Настоящий отзыв зачастую короткий и содержит одну мысль.

Эксперт Алексей Егармин отметил, что продавцы знают важность комментариев потребителей на тот или иной товар, поэтому они заказывают фейковые отзывы.

«Надо стараться отличать поддельные комментарии от настоящих. Хотя некоторые профессионалы научились делать фейковые отзывы неотличимыми от реальных, в большинстве случаев есть характерные особенности, которые помогают их опознать», — сообщил Егармин.

По словам специалисты, настоящий комментарий — короткий, а не пространный текст с изложением всех фактов о товаре. Кроме того, в настоящих комментариях — фиксация на одной мысли.

«Например, «товар хороший, потому что он такой-то». Если отзыв длинный, если в нем рассказывается о том, какой товар исключительный, если текст подталкивает к покупке, то это должно насторожить. Скорее всего, такой отзыв ненастоящий», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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