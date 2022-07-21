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Эксперт дал совет, как справиться с пробками в сторону моря в Краснодарском крае

Общество
21.07.2022 10:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-dal-sovet-kak-spravitsya-s-probkami-v-storonu-morya-v-krasnodarskom-krae
Эксперт дал совет, как справиться с пробками в сторону моря в Краснодарском крае
Фото «Кубань 24»

Туристы по пути на курорты Краснодарского края и Крыма по несколько часов стоят в автомобильных пробках. Причиной этого, по мнению экспертов, стало увеличение потока наземного транспорта из-за закрытия аэропортов, а также ремонт дорог.

Президент общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков назвал ситуацию критической. Он отметил, что, по сравнению с прошлым годом число туристов на автотранспорте выросло на 30%.

«Если в прошлом году таких было около 60% от всех отдыхающих, то сейчас — 80-90% следующих на юг или с юга», — сказал Волков.

Из-за этого и ремонта дорог для туристов значительно увеличилось время в пути. Он отметил, что сам, возвращаясь из Крыма в Москву, только на путь из Керчи потратил 20 часов. Помимо пробок эксперт отметил низкий уровень придорожного сервиса — туалетов, пунктов питания и отдыха.

Кроме того, по мнению Волкова, осложняет дорогу для автотуристов не только ремонт, но и длительное ожидание на ж/д переездах на Кубани. Примером этого он назвал станицу Курчанскую в Темрюкском районе.

По мнению эксперта, есть несколько оперативных решений для сокращения пробок.

«Во-первых, нужно быстро закончить текущие ремонты. Привлечь больше людей, техники, ресурсов. Во-вторых, ввести контроль ДПС на ж/д переездах и других местах постоянных скоплений автотранспорта. В-третьих, информировать водителей о наилучших маршрутах проезда на Юг и с Юга. Навигатор — не решение. Решение — управление логистикой на государственном уровне. Наконец, в-четвертых, обеспечить комфортные условия для водителей в местах скопления автотранспорта. Поддержать малый бизнес, который и накормит, и поддержит в надлежащем состоянии туалеты и придорожную инфраструктуру», — цитирует Волкова «Российская газета».

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