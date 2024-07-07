Эксперт Дайнеко рассказала, почему опасно покупать товары в рассрочку

Приобретая что-либо в рассрочку, люди сразу получают товар, но рассчитываются за него при этом частями.

Однако фактически эта услуга — кредитование от банка или микрофинансовой организации. В случае просрочки они будут начислять пени и штрафы, предупредила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«При оформлении оплаты по частям покупатель нередко получает полноценный кредитный продукт, а рассрочка — лишь условно беспроцентный период для возвращения долга. Для приобретения товара на условиях рассрочки требуется заключить договор с финансовой организацией, который содержит признаки кредитования: санкции за просрочку платежей, срок «беспроцентного возврата» стоимости товара, требуется идентификация покупателя, оформляется кредитный счет», — пояснила Дайнеко.

Просрочка обязательно отобразится на кредитной истории, а штраф за нее может оказаться выше обычной, отметила специалист.

«Рассрочка повышает риск спонтанных покупок, увеличивает финансовую нагрузку на бюджет. Есть вероятность нарушить платежную дисциплину платежей. Нередко человеку, допустившему просрочку, начисляется неустойка, превышающая размер по обычному потребительскому кредиту. Так бывает, потому что законодательно ограничение размера неустойки установлено только для заемщика по потребительскому кредитованию, а на рассрочку это ограничение не распространяется. Чем длиннее срок рассрочки, тем выше стоимость товара, поскольку плюсуется комиссия за пользование рассрочкой. За счет комиссий, дополнительных услуг, стоимость товара может быть выше, чем при единовременной оплате», — добавила Дайнеко.

Прежде чем оформлять рассрочку, важно внимательно прочитать условия ее предоставления,

«Необходимо изучить санкции за нарушение платежной дисциплины и объективно оценить свою текущую финансовую нагрузку и целесообразность покупки. С марта 2025 года можно будет воспользоваться возможностью наложения самозапрета на кредитование через «Госуслуги» или МФЦ. Это поможет не только предотвратить возможность кредитного мошенничества, но и исключить для себя риск совершения спонтанных покупок в долг и нарушения платежной дисциплины», — цитирует Ольгу Дайнеко радио Sputnik.

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