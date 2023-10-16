Эксперт Чумаков рассказал, на какие товары осенью снизились цены

Стоимость сезонных товаров, популярных летом, уже осенью может падать на 50–70%.

Специалист Дмитрий Чумаков отметил, что осенью дешевеют те сезонные товары, которые будут менее востребованы. Так, это садовая мебель, техника и другие товары для дачи. Кроме того, падает цена одежды уходящих коллекций весенне-летнего сезона.

«На одежду и обувь наблюдается постепенное снижение цен, в частности, за счет того, что российские компании увеличили объемы производства», — объяснил Чумаков.

По словам эксперта, скидка может достигать 50–70%, если товар крупногабаритный или не ликвидный.

«Максимальные скидки обычно предоставляются, например, на садовую мебель и фигурки, на уличные бассейны. На газонокосилки и электроинструменты скидки существенно меньше», — отметил эксперт.

Кроме того, специалист предполагает возможную стабилизацию цен в сфере электроники и компьютерной техники, так как рынок постепенно реструктурируется, а логистические расходы на единицу товара снижаются постепенно.

«Может быть, по каким-то позициям будут определенные скидки, связанные с тем, что многие ретейлеры привезли слишком много продукции, и в связи с появлением новых моделей будут пытаться распродать то, что у них уже в избытке скопилось на складах», — цитирует Дмитрия Чумакова радио Sputnik.

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