Эксперт Чумаков рассказал, на какие товары осенью снизились цены
Стоимость сезонных товаров, популярных летом, уже осенью может падать на 50–70%.
Специалист Дмитрий Чумаков отметил, что осенью дешевеют те сезонные товары, которые будут менее востребованы. Так, это садовая мебель, техника и другие товары для дачи. Кроме того, падает цена одежды уходящих коллекций весенне-летнего сезона.
«На одежду и обувь наблюдается постепенное снижение цен, в частности, за счет того, что российские компании увеличили объемы производства», — объяснил Чумаков.
По словам эксперта, скидка может достигать 50–70%, если товар крупногабаритный или не ликвидный.
«Максимальные скидки обычно предоставляются, например, на садовую мебель и фигурки, на уличные бассейны. На газонокосилки и электроинструменты скидки существенно меньше», — отметил эксперт.
Кроме того, специалист предполагает возможную стабилизацию цен в сфере электроники и компьютерной техники, так как рынок постепенно реструктурируется, а логистические расходы на единицу товара снижаются постепенно.
«Может быть, по каким-то позициям будут определенные скидки, связанные с тем, что многие ретейлеры привезли слишком много продукции, и в связи с появлением новых моделей будут пытаться распродать то, что у них уже в избытке скопилось на складах», — цитирует Дмитрия Чумакова радио Sputnik.
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