Эксперт: Черное море в Краснодарском крае этим летом слабо прогрелось из-за штормов

Фото пресс-службы администрации Сочи

Сейчас температура воды в Черном море в среднем составляет от +22 °C до +25 °C , сообщил замруководителя краевого Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник.

«В целом можно отметить комфортную температуру моря для купания в настоящий момент. Но есть момент отставания прогрева, а сейчас наблюдаются не совсем июльские температуры. Большое количество осадков, штормовая погода вносила вклад в препятствие прогреванию моря», — отметил Колесник.

По словам эксперта, низкая температура морской воды имеет свои плюсы. Например, в ней не развиваются различные инфекции, в том числе кишечные.

Колесник отметил, что Черное море продолжит прогреваться и купальный сезон может продлиться до октября-ноября.

Штормы и смерчи на Черноморском побережье Краснодарского края наблюдаются со второй половины июня, сообщает ТАСС.

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