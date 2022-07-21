Эксперт: Черное море в Краснодарском крае этим летом слабо прогрелось из-за штормов
Сейчас температура воды в Черном море в среднем составляет от +22 °C до +25 °C, сообщил замруководителя краевого Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник.
«В целом можно отметить комфортную температуру моря для купания в настоящий момент. Но есть момент отставания прогрева, а сейчас наблюдаются не совсем июльские температуры. Большое количество осадков, штормовая погода вносила вклад в препятствие прогреванию моря», — отметил Колесник.
По словам эксперта, низкая температура морской воды имеет свои плюсы. Например, в ней не развиваются различные инфекции, в том числе кишечные.
Колесник отметил, что Черное море продолжит прогреваться и купальный сезон может продлиться до октября-ноября.
Штормы и смерчи на Черноморском побережье Краснодарского края наблюдаются со второй половины июня, сообщает ТАСС.
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