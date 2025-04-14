Эксперт Быханов рассказал, как быстро получить повышение на работе

Получить повышение на работе за короткий срок — это не такая сложная задача, как может казаться на первый взгляд. Об этом рассказал управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов.

По его словам, есть несколько важных условий, которые помогут пойти вверх по карьерной лестнице абсолютно любому сотруднику. В первую очередь, нужно иметь «чистую репутацию» в коллективе и в соцсетях, то есть без публикаций неподобающего контента.

Второе условие — наличие оффера от другого работодателя, другими словами, иметь предложение о работе от компании-конкурента.

«Только когда сотрудник приходит с предложением о работе из другой компании, работодатель начинает видеть ценность сотрудника и пытаться решить возникшую проблему на месте, предлагая премию или другие бонусы, лишь бы сохранить сотрудника. Будьте настойчивы — говорите о том, что согласитесь остаться только с условием повышения в должности», — пояснил Быханов.

В том случае, если вы известный профессионал в своем деле на рынке труда, то это может стать отличным рычагом для влияния на руководителя. Если же прибегать к давлению не хочется, то можно просто поговорить с начальством. Например, обсудите свой прогресс на работе, попросите о дополнительной нагрузке, которая требуется на более высокой должности и пусть вам дадут гарантии о повышении в случае, если вы справитесь с поставленными задачами, отметил эксперт.

«Сначала помогите руководителю в чем-то, что для него важно, решите его проблему, а потом смело просите повышения», — подчеркнул управляющий партнер рекрутинговой компании.

Важно также определить с начальником дату, когда вы вернетесь к нему с вопросом о вашем повышении и продемонстрируете результаты проделанной вами работы, чтобы услышать положительное решение о повышении, подытожил эксперт в интервью радио Sputnik.

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