Эксперт Богданов: ограниченное число авиарейсов сдерживает турпоток в Сочи

Вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов рассказал о превышении спроса на отдых в Сочи в майские праздники по сравнению с 2024 годом.

По словам эксперта, несмотря на активные продажи благодаря ранним бронированиям, в числе главных проблем для Сочи остаются транспортная доступность и довольно высокие цены на авиаперелеты.

«Из большинства регионов организованы лишь несколько рейсов, они быстро заполняются. Поэтому многие потенциальные путешественники не могут добраться до курорта. Например, несколько авиарейсов на майские праздники уже почти распроданы, а новых не ожидается», — отметил Богданов.

Наиболее стабильным сегментом туристического рынка, по мнению вице-президента ОСИГ, являются санатории. В таких местах туристы бронируют места для отдыха задолго до приезда, что обеспечивает здравницам относительно ровную загрузку в течение года, пишет kuban.aif.ru.

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