Десять новых пляжей планируют благоустроить в Сочи к летнему сезону

Всего на курорте в этом году планируют открыть 180 благоустроенных пляжей. Десять из них общей протяженностью около 2 км — новые. Об этом глава Сочи Андрей Прошунин сообщил 31 марта в своих социальных сетях.

«Курортный сезон стартует через месяц. С приходом тепла наши жители и гости будут все больше времени проводить у моря. Поэтому первые территории вдоль самых популярных прогулочных набережных поручил подготовить к 1 мая — их по городу будет около двух десятков», — написал Прошунин в Telegram.

Глава Сочи отметил, что остальные пляжи откроют к июню. Все объекты обследуют и проверят на соответствие всем нормам и правилам. На всех пляжах организуют дежурство спасателей, медиков и охранных служб.

Туристов летом будут принимать около 2,4 тыс. средств размещения. На сегодняшний день с июня по август в них в среднем забронировали уже более 60% номеров, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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