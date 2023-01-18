Экскурсия, выстрел из «Кутузова» и массовое шествие: программа юбилейной акции «Бескозырка» в Новороссийске

С 23 января в Новороссийске стартуют мероприятия, посвященные 55-летнему юбилею Всероссийской военно-патриотической акции «Бескозырка» и 80-летию начала десантной операции под командованием Цезаря Куникова.

Впервые за два года очные торжественные мероприятия пройдут без ограничений.

Патриотический квест «Марафон Победы 2023» пройдет 23 января на платформе «Мой-Новороссийск.рф». Принять участие могут все желающие.

С 30 января во всех учебных заведениях пройдут телеуроки, посвященные истории «Бескозырки» и основным событиям, связанным с освобождением Новороссийска в 1943 году. Кинопоказ и обсуждение фильма «Штурм Новороссийска» в кинотеатре «Нептун» организуют 1 февраля в 12:00в кинотеатре «Нептун». В фойе кинотеатра откроется выставка экспонатов Новороссийского центра поисковых работ и Новороссийского исторического музея-заповедника «Осколки прошлого».

Патриотическая акция «Красная гвоздика» состоится 2 февраля в 13:00 у памятника Неизвестному матросу. Жители и гости города в этот день могут приять участие в экскурсии «Маршрут малоземельцев». Записаться на экскурсию можно через приложение «Мой-Новороссийск.рф».

В день высадки десанта на Малую землю, 3 февраля с 8:00 у главных военных памятников будет выставлен почетный караул.

С 10:00 пройдут возложения цветов и венков к памятникам Великой Отечественной войны.

Выстрел памяти в ознаменование 80-й годовщины высадки десанта на Малую землю прогремит на крейсере «Михаил Кутузов» в 12:00 . В это же время в Морском культурном центре начнется музыкальный военно-патриотический спектакль «Воины-Малоземельцы».

На мемориальном комплексе «Малая земля» в 14:00 состоится 10-я юбилейная патриотическая акция «Белые чайки». В ней примут участие школьники Новороссийска.

Также в этот день в Городском театре Новороссийска пройдет художественно-публицистический музыкальный спектакль «Легендарный десант».

В 17:00 на Площади Героев начнется торжественный ритуал зажжения факелов от Вечного огня. Факелы доставят на Малую землю на БТР будут. Впервые за последние два года пройдет традиционное шествие со свечами, которое отменяли из-за пандемии коронавируса. Сбор участников — в 18:00 у памятника «Передний край обороны Малой земли». Там же с 18:00 до 18:30 организуют литературно-музыкальную программу «Долог век памяти».

Шествие пройдет по проспекту Ленина. Оно завершится на «Малой земле» традиционным спуском на воду матросской бескозырки. Также для участников акции организуют историческую 3D-видеоинсталляцию и солдатский привал.

Также всех жителей города приглашают присоединиться к акции «Свеча в окне». В 18:00 нужно выставить в окно зажженную свечу в память о погибших защитниках Малой земли. В это же время в селе Южная Озереевка на братской могиле советских воинов пройдет акция памяти «Последний рывок».

С 1:30 пройдет ночной полумарафон «Малая земля». Сбор участников на мемориале «Малая земля».

С 10:00 4 февраля в 10:00 стартует военно-патриотическая геокешинг-игра «Дорога героев» через приложение «Мой-Новороссийск.рф». В 12:00 торжественный ритуал пройдет в селе Федотовка на мемориале «Десантникам всех поколений».

Завершатся праздничные мероприятия 14 февраля в 10:00 часом памяти, приуроченным к 80-й годовщине смерти Героя Советского Союза Цезаря Куникова. Мероприятия пройдут на Площади Героев, на мемориальном комплексе «Малая земля» и возле памятника Куникову на проспекте Ленина, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

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