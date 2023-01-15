В историческом парке «Россия-моя история» открылась выставка «Кубань. Летопись освобождения»
Общество
15.01.2023 17:13
Экспозицию приурочили к 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.
На мультимедийной выставке представлены видеоматериалы, кинохроника, архивные документы и уникальные фотографии, модельные копии танков и других видов военной техники. Посетители могут воспользоваться аудиогидом при помощи QR-код. Аудиогид расскажет о битве за Кавказ, обороне Новороссийска и боях на Голубой линии.
Первыми посетителями стали юнармейцы и ученики школ № 96, № 98 и № 102-Ф. Выставка будет работать до 28 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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