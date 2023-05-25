Экс-жена Матвея Сафонов заявила, что футболист хочет забрать у нее дочь для получения алиментов

Об этом бывшая супруга вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонов — Анастасия сообщила в соцсетях.

По словам девушки, Сафонов обратился в Ленинский районный суд Краснодара для определения места жительства их двухлетней дочери Майи. Ее адвокат уже ознакомился с этим делом.

«Фактически Матвей Сафонов хочет отобрать у меня нашу грудную дочь. Я опасаюсь, что влияния, которое способны оказывать его кураторы, более чем достаточно для удовлетворения такого абсурдного иска», — написала экс-жена футболиста в соцсетях.

Она также добавила, что Сафонов при зарплате в 150 млн рублей в год планирует обязать ее платить алименты на дочь в размере 13,3 тыс. рублей в месяц, сообщает Sports.ru.

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