Экс-замглавы Ейского района и его подчиненную осудили за кражу денег из бюджета

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд огласил приговор в отношении бывшего заместителя главы Ейского района по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры, а также его подчиненной — бывшей начальницы муниципального отдела капитального строительства управления ЖКХ.

Установили, что замглавы Ейского района разработал преступный план по выводу денег из организации — он планировал подделывать платежные распоряжения о переводе денег. Для этого он заключил фиктивный договор поставки между управлением ЖКХ и сторонней коммерческой организацией, через которую можно было обналичить деньги. В декабре 2021 года на счет этой организации вывели 2 млн рублей.

Кроме того, сообщники планировали украсть деньги школы № 7 Ейска при заключении контракта на строительство пищеблока. Довести до конца преступный умысел злоумышленники не смогли — предприниматель, через которого они планировали вывести деньги, заподозрил неладное и обратился в правоохранительные органы.

Суд признал сообщников виновными и назначил им по 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 200 тыс. рублей в доход государства каждому. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: суд рассмотрит иск о сохранении памятника «Непокоренным» в Новороссийске.