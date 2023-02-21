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Экс-замдиректора департамента транспорта мэрии Краснодара посадили на 4 года за получение взятки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-zamdirektora-departamenta-transporta-merii-krasnodara-posadili-na-4-goda-za-poluchenie-vzyatki
Экс-замдиректора департамента транспорта мэрии Краснодара посадили на 4 года за получение взятки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в отношении Владимира Анфиногенова по делу о получении взятки вынес Ленинский районный суд Краснодара.

По данным суда, 8 декабря 2021 года замдиректора департамента — начальник отдела организации перевозок департамента транспорта и организации дорожного движения администрации Краснодара получил взятку в размере 230 тыс. рублей от главного инженера ООО «СВП», которое занимается пассажирскими перевозками. За эти деньги злоумышленник обещал согласовать заявление организации о введении четырех дополнительных маршрутных графиков на маршруте № 4 и выдать свидетельства и маршрутные карты. Также за эти деньги перевозчику было обещано общее попустительство по службе и непринятии мер транспортного контроля и мер административной ответственности в отношении ООО «СВП» в случае выявления нарушений.

Злоумышленник получил деньги на автопарковке 8 декабря 2021 года. Он передал своему знакомому, не осведомленному о передаче взятки, свою куртку, в кармане которой находились деньги, и попросил оставить куртку на хранение в его квартире. По возвращении на парковку, Анфиногенов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде подсудимый виновным себя не признал. Он не отрицал факт получения денег, но при этом утверждал, что свидетельство на добавление четырех дополнительных рейсов для маршрута № 4 и так было бы выдано департаментом по просьбам жителей и на основании обследования пассажиропотока. Полученные деньги являлись благодарностью, а выдача свидетельства не входила в его должностные обязанности.

Суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 690 тыс. рублей, а также на 5 лет запретил ему занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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