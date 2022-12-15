Брал взятки: бывшего первого замруководителя департамента строительства будут судить в Краснодарском крае

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю в декабре 2021 года. Бывшего первого замруководителя департамента строительства обвиняют в пяти эпизодах получения взяток через посредника.

По данным следствия, в декабре 2020 года 43-летний чиновник организовал схему для получения взяток на счет подконтрольной организации. За это он обещал коммерческим структурам, выполняющим строительство по госконтрактам, свое покровительство и создание благоприятных условий в работе. От руководителя одного из предприятий злоумышленник потребовал взятку и обещал не создавать неблагоприятных последствий во время контроля финансово-хозяйственной деятельности компании.

Через посредников злоумышленник передавал руководителям организаций свои требования и заранее подготовленные счета с платежными реквизитами подконтрольной фирмы и суммами взяток в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. В итоге общая сумма взяток превысила 1,6 млн рублей. Чиновник тратил деньги по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На время следствия подозреваемый находился под стражей. На счета и недвижимость бывшего чиновника наложили арест. Действиям лиц, выступавшим в качестве посредников при получении взяток, также дадут юридическую оценку.

Расследование дела завершили. Материалы прокуратура направила в Первомайский районный суд Краснодара. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений по ч. 5 ст. 290 УК РФ предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки и с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: с осужденного за получение взятки экс-главы Динского района суд взыскал 4 млн рублей.