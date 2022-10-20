С осужденного за получение взятки экс-главы Динского района суд взыскал 4 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор бывшему главе Динского района Сергею Пономареву вынес Ленинский районный суд 29 марта 2021 года. Бывшего чиновника посадили на 8,5 лет за получение взятки.

По данным следствия, в мае 2018 года глава района получил от директора компании, которая строила школу в поселке Южном, 4 млн рублей взятки под видом оказания спонсорской помощи для проведения праздника ко Дню Динского района. За эти деньги глава района обещал предпринимателю оказывать свое покровительство. Деньги, полученные от бизнесмена, чиновник потратил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

После этого прокуратура обратилась в суд с иском признать сделку между предпринимателем и бывшим главой района недействительной и взыскать с Сергея Пономарева 4 млн рублей. Динской районный суд этот иск удовлетворил, однако защита бывшего чиновника оспорила это решение.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с выводами о том, что сделка была исполнена, деньги чиновник потратил в своих интересах, изъять их в рамках расследования было невозможно, однако вся сумма подлежит взысканию в доход государства. Решение суда первой инстанции оставили без изменений. С экс-главы Динского района взыскано 4 млн рублей. Это решение вступило в силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предприниматель обратился в УФСБ России по Краснодарскому краю. После чего 12 декабря 2018 он оставил в багажнике служебного автомобиля деньги. Главу Динского района задержали сразу после получения взятки. Приговор бывшему главе Динского района, осужденному за взятку, вступил в силу в ноябре 2021 года.