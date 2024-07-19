Экс-вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов приступил к тренировкам в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» опубликовал видео занятий.

Матвей Сафонов выполняет упражнения с мячом, а после занимает место в воротах.

Главный конкурент российского вратаря за место в воротах парижской команды Джанлуиджи Доннарумма участия в тренировке не принимал. Он получил дополнительное время для отдыха после Евро-2024.

Воспитанник футбольной Академии «Краснодар» перешел в «ПСЖ» в июне этого года. Он стал самой дорогой покупкой в истории чемпионата Франции среди вратарей.

«Матвей способен вытеснить Доннарумму из основы. Тяжело сказать, в чем он лучше. Я буду болеть за него, желаю ему всего хорошего, чтобы он играл все игры», — приводит слова бывшего сокомандника Сафонова Эдуарда Сперцяна «Матч ТВ».

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