Экс-вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов провел первый матч за «ПСЖ»

Матвей Сафонов впервые сыграл за французский клуб «Пари Сен-Жермен» после перехода из «Краснодара».

Бывший игрок ФК «Краснодар» вышел в стартовом составе на товарищеский матч против «Штурма», за который играет голкипер Даниил Худяков, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ». Итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо 28 мая сообщил в социальных сетях, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен».

Вратарю ограничили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 млн рублей. Юрист бывшей супруги голкипера Максим Шилов подтвердил информацию и сообщил, что вопрос алиментов Сафонов с женой пытаются решить уже полтора года.

Экс-жена Сафонова обратилась в «ПСЖ» из-за долга по алиментам. Экс-супруга и ее представитель считают, что тех действий, которые сейчас совершает служба приставов, недостаточно. В связи с этим они обратились в Главное управление Федеральной службы судебных приставов Москвы, а также направили соответствующие заявления в «ПСЖ».

Днем 11 июня журналист Иван Карпов сообщил, что с Сафонова сняли запрет на выезд из России. Футболист погасил часть долга по алиментам.

В ФК «Краснодар» вечером 14 июня официально сообщили о переходе вратаря Матвея Сафонова во французский футбольный клуб «ПСЖ».