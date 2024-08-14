Экс-тренер «Локомотива-Кубань» Секулич: пока не могу говорить, почему уволили

Контракт наставника сборной Словении Александера Секулича с ПБК «Локомотив-Кубань» должен был действовать еще год. Но руководства клуба решило его расторгнуть 10 августа.

По словам Секулича, решение о расторжении контракта озвучили недавно из-за «некоторых обстоятельств». Для него это стало неожиданной новостью, поскольку тренер планировал вернуться к работе. Теперь ему вместе с семьей предстоит дорога в Словению.

«Это была инициатива клуба. Именно они хотели расторгнуть контракт. Не до конца уверен почему. Но это то, о чем я пока не могу говорить. По окончании сезона не было никаких сигналов о том, что все так произойдет. Об этом сообщили слишком поздно. Но это решение клуба», — рассказал Александер Секулич.

Секулич стал во главе «Локо» летом 2022 года. Под его руководством в сезоне-2022/23 команда заслужила серебро чемпионата Единой лиги ВТБ, а в сезоне-2023/24 остановилась на четвертом месте.

«Думаю, мы показывали хорошие результаты. Не знаю, вошли ли мы в историю, потому что сравнивать это нельзя с тем, что было, например, несколько лет назад. Сейчас другие условия. Но мы хорошо справлялись. У нас было много молодых баскетболистов, которые получили возможность играть и расти в одной из лучших лиг Европы, а также обрести бесценный опыт. Горжусь тем, какую работу мы проделали вместе», — отметил экс-тренер.

Он добавил, что не может быть доволен своим увольнением, но уважает позицию клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поблагодарил бывшего тренера за проделанную работу и объяснил, почему клуб принял такое решение.

«Ключевые моменты нашей стратегии на результат и одновременное построение команды вокруг российских игроков остались нереализованными. Именно это повлияло на итоги и командную химию в решающих матчах прошедшего сезона. Поэтому мы приняли решение прервать наше сотрудничество», — цитирует Андрея Ведищева пресс-служба «Локо» в Telegram.

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