Экс-таможенник из Новороссийска получил 9,5 лет колонии за взятку в 6 млн рублей
Октябрьский районный суд Новороссийска признал бывшего работника Новороссийской таможни виновным в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, мужчина, являясь и. о. замначальника Новороссийской таможни, получил от руководителя коммерческой организации через посредника 6 млн рублей.
Деньги ему передали за непривлечение к уголовной ответственности сотрудников коммерческой организации и непринятие мер по организации дальнейшего проведения расследования с целью выявления фактов уклонения от уплаты таможенных платежей.
На таможенника завели уголовное дело.
Суд приговорил его к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать срок мужчине предстоит в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в 30 млн рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе на три года, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
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