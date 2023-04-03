Экс-судья Динского районного суда признала вину в мошенничестве на полмиллиона рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей судьи Динского районного суда. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2020 году женщина узнала о судебном решении по взысканию денег со страховой компании в пользу ее знакомого. В июле того же года представители страховой подали в суд апелляцию. Судья решила заработать и сказала знакомому, что сможет повлиять на решение суда, если он передаст ей 500 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина согласился на условия судьи и в сентябре передал ей в рабочем кабинете 400 тыс. рублей, а оставшиеся 100 тыс. рублей через два дня передал его родственник. Судья присвоила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению. Она создавала видимость активного участия в решении вопроса, однако при рассмотрении апелляции Краснодарский краевой суд отказал мужчине в удовлетворении его исковых требований.

Женщина вину признала. Обвинительное заключение утвердили, уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. В отношении истца также возбуждено уголовное дело о даче взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уголовное дело на бывшую судью Динского районного суда возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ход расследования был под контролем главы краевого СУ СК РФ Андрея Маслова.