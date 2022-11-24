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Экс-сотруднику минприроды Краснодарского края дали 7 лет колонии строгого режима за взятку

Происшествия
24.11.2022 16:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-sotrudniku-minprirody-krasnodarskogo-kraya-dali-7-let-kolonii-strogogo-rezhima-za-vzyatku
Видео пресс-службы судов Краснодарского края

Ленинский районный суд Краснодара признал виновным бывшего начальника отдела министерства природных ресурсов Кубани в получении взятки в 500 тыс. рублей. Правонарушение пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в июне 2020 года мужчина занимал должность начальника отдела федерального государственного лесного надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края. Он предложил директору Новороссийского лесничества помощь в получении льгот и преимуществ по службе. Взамен потребовал 500 тыс. рублей. Директор Новороссийского лесничества согласился, но сообщил о предложении в СК.

В августе того же года состоялась передача взятки. В этот момент мужчины ехали в машине чиновника по улицам Краснодара. После того, как деньги были переданы, злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе задержания чиновник пытался избавиться от полученной взятки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину. Он отметил, что не отрицает факт получения денег, однако взяткой они не являются, а его действия следует квалифицировать как мошенничество.

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере десятикратной суммы взятки. Экс-чиновнику придется заплатить 5 млн рублей. Также его на два года лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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