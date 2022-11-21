В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
Происшествия
21.11.2022 17:52
Экс-замглавы Краснодара Кириллу Мавриди продлили срок содержания под стражей до 3 декабря. Его подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, чиновник получил взятку в 500 тыс. рублей за попустительство по службе. В декабре 2021 года его арестовали.
Следственные действия по уголовному делу уже завершили. Подозреваемый и его адвокат получили соответствующее уведомление и приступили к изучению материалов дела, сообщает «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший вице-мэр Кирилл Мавриди подозревается в получении крупной взятки. На время следствия он находился под стражей.
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