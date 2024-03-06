Экс-руководитель «Лужников» возглавил компанию, обслуживающую ТЭС на Кубани

Речь идет о бизнесмене Александре Пронине. Он стал новым руководителем дочерней компании «Ростеха» — «Технопромэкспорта».

Ранее эта организация построила тепловые электростанции в Краснодарском крае и Крыму. Теперь компания намерена их расширять из-за дефицита энергетики в южных регионах РФ.

Новый директор «Технопромэкспорта» Александр Пронин ранее возглавлял спортивный комплекс «Лужники» в Москве. В середине 00-х годов он занимал пост первого вице-президента «АвтоВАЗа». В 2010 году стал советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает РБК.

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