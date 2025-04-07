Экс-руководитель «Газпрома» инвестирует 385 млн рублей в завод СПГ на Кубани

Компания КХ Трейд, принадлежащая бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Василию Толстопятову, начала строительство комплекса сжижения природного газа в Павловском районе.

Согласно отчетности компании за 2024 год, для реализации проекта приобрели земельный участок за 5,5 млн рублей. Строительные работы уже начались, запуск первой линии запланирован на вторую половину 2025 года. В документах отмечается, что проект потребует значительных инвестиций. Для строительства предприятия компания получила заем от юридического лица на общую сумму 385 млн рублей с поэтапным финансированием. Срок договора установлен до 31 декабря 2031 года.

«КХ Трейд» зарегистрирован в Краснодарском крае в июне 2023 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Изначально он специализировался на оптовой торговле зерном. В 2024 году фирма прекратила эту деятельность, распродав остатки товаров. В ноябре того же года компания зарегистрировала новый вид деятельности — «Производство газа», которым планирует заниматься с 2025 года.

Василий Толстопятов родился в 1973 году в Краснодарском крае, получил образование в Орловском коммерческом институте и Ростовском юридическом институте МВД России. Был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, работал в ООО «Газпром газомоторное топливо» и занимал пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Москва». В ПАО «Газпром» он был заместителем начальника департамента по работе с органами власти и руководителем секретариата председателя совета директоров Виктора Зубкова. В августе 2024 года Толстопятов ушел из компании и покинул пост исполнительного директора Ассоциации «Национальная газомоторная ассоциация», пишет «Интерфакс».

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