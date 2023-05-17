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Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стал участником реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-poluzashhitnik-krasnodara-pavel-mamaev-stal-uchastnikom-realiti-shou-vyzhit-v-dubae
Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стал участником реалити-шоу «Выжить в Дубае»
Фото телеканала ТНТ

Премьера нового реалити-шоу состоится уже в ближайшее время. Его ведущими стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

По правилам шоу, участники в каждом выпуске соревнуются за право жить в комфортных условиях. Победители отправляются в роскошный отель, а проигравшие в пустыню. Те, кто справится с заданиями лучше остальных, выйдут в финал шоу.

«Раскрываем первого участника нового проекта «Выжить в Дубае». Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев поборется за номер в шикарном отеле и 10 млн рублей», — говорится в соцсетях телеканала ТНТ.

По словам Мамаева, он согласился участвовать в реалити-шоу из спортивного интереса. Бывший футболист отметил, что тренируется каждый день и физически готов к такому спортивному проекту.

Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 по 2018 год. За это время он провел за «быков» более 110 матчей, в которых забил 25 голов.

Читайте также: бывшая жена экс-игрока ФК «Краснодар» Мамаева обвинила его в посягательстве на ее имущество. Он судится после развода со спортсменом уже около 1,5 лет.

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