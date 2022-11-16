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Бывшая жена экс-игрока ФК «Краснодар» Мамаева обвинила его в посягательстве на ее имущество

Спорт
16.11.2022 16:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshaya-zhena-eks-igroka-fk-krasnodar-mamaeva-obvinila-ego-v-posyagatelstve-na-ee-imushhestvo
Бывшая жена экс-игрока ФК «Краснодар» Мамаева обвинила его в посягательстве на ее имущество
Бывшая жена экс-игрока ФК «Краснодар» Мамаева обвинила его в посягательстве на ее имущество

Экс-супруга бывшего полузащитника «быков» Павла Мамаева, модель Алана Мамаева судится после развода со спортсменом уже около 1,5 лет.

Сначала были длительные процессы по алиментам, суд обязал спортсмена платить, но он смог добиться уменьшения суммы.

Сейчас экс-супруги судятся из-за имущества. По суду Алане досталась квартира в Москве и две машины. Остальное осталось Мамаеву, но, по заверению 33-летней модели, он с нынешней женой пытается отсудить и ее часть.

Для этого спортсмен в качестве свидетеля привез в суд няню, которая работала у четы Мамаевых в Краснодаре.

«Вчера было очередное слушание. Сторона Мамаева так сильно хочет поделить мою квартиру и машину, что аж притащили в качестве свидетеля няньку из Краснодара», — написала Алана Мамаева в соцсетях.

По мнению модели, многие судебные процессы координирует новая жена Мамаева, Надежда Санько.

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