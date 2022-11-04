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Полиция задержала сотрудника ФК «Краснодар», подозреваемого в нанесении побоев болельщице-инвалиду

Происшествия
04.11.2022 13:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-zaderzhala-sotrudnika-fk-krasnodar-podozrevaemogo-v-nanesenii-poboev-bolelshhitse-invalidu
Полиция задержала сотрудника ФК «Краснодар», подозреваемого в нанесении побоев болельщице-инвалиду
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Болельщица обвинила сотрудника ФК «Краснодар» в том, что в ответ на просьбу проехать на спецтранспорте сразу до парковки из-за начавшегося ливня, он обвинил ее во лжи и ударил ее по руке.

В октябре текущего года завели административное дело о побоях. В рамках расследования подозреваемого вызвали в отделение полиции, но вызовы он игнорировал. Полицейские установили местонахождение подозреваемого. Его задержали на одной из улиц Краснодара.

«При общении с сотрудниками полиции и законных требованиях проехать в отделение для составления соответствующих административных материалов и опроса гражданин оказал неповиновение требованиям полицейских», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В отношении мужчины составили административный протокол. Он предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.

«Также в отделе полиции на него составили административный протокол за побои. Он предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 120 часов», — сказал Коноваленко.

Суд рассмотрит оба материала в отношении подозреваемого 4 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конфликт между сотрудником ФК «Краснодар» Геннадием Щербиной и болельщицей-инвалидом Татьяной Шкирей произошел после матча против «Сочи». За мужчину тогда вступились болельщики клуба. Сотрудника ФК «Краснодар» отстранили от работы, а для болельщицы ввели запрет на посещение стадиона до конца 2021 года.

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