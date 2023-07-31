Экс-полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк подписал контракт с саудовским клубом «Абха»

Стороны заключили договор по схеме «1+1».

Главный тренер «Абхы» Чеслав Михневич хотел видеть лично 33-летнего Крыховяка. Бывший руководитель сборной Польши возглавил саудовский клуб этим летом.

Кроме ФК «Краснодар» и ФК «Локомотив», футболист играл за «ПСЖ», «Севилью», «Вест Бромвич» и другие клубы. В прошлом сезоне он выступал в аренде в саудовском «Аль-Шабабе», где в 35 матчах забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи, сообщает Sport24.

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