Экс-полицейского и его сообщников осудили за вымогательство 1,7 млн рублей у бизнесменов в Геленджике

Приговор в отношении бывшего старшего оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОМВД России по Геленджику и двоих его сообщников, которых обвиняли в мошенничестве, в июне вынес Геленджикский городской суд.

По данным следствия, полицейский решил присвоить деньги двух предпринимателей и незаконно обвинил их в распространении наркотиков. Злоумышленник 21 июня 2021 года ехал за рулем своего автомобиля и на улице Пограничной преградил путь машине, в которой ехали бизнесмены. Оперуполномоченный при помощи своих подчиненных, которые не знали о намерениях руководителя, привез предпринимателей в отдел полиции.

Незаконно удерживая мужчин, полицейский потребовал 1,7 млн рублей. В случае отказа, он угрожал привлечь предпринимателей к уголовной ответственности. Согласно договоренности, 700 тыс. рублей бизнесмены должны были передать оперуполномоченному лично, еще 1 млн рублей должны были получить и перевести ему посредники. Пострадавшие передали деньги, их отпустили. Затем они обратились в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование провело СУ СК России по Краснодарскому краю. Суд назначил полицейскому 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и на 3 года запретил ему работать в правоохранительных органах. Сообщникам дали 3 и 2 года лишения свободы в колониях общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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