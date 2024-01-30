Экс-полицейский пойдет под суд за кражу и сбыт наркотиков на Кубани

В Кущевском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего бывшего заместителя начальника ОМВД России по Каневскому району и его 39-летнего знакомого.

По данным следствия, в сентябре 2022 года полицейский похитил наркотики в крупном размере из комнаты хранения вещественных доказательств ОМВД России по Кущевскому району, где ранее занимал должность заместителя начальника отдела.

Наркотики мужчина передал своему знакомому для реализации на территории Ростовской области. Автомобиль полицейского 7 сентября 2023 года остановили на посту ДПС, в ходе осмотра в нем нашли и изъяли наркотики в крупном размере. Вещества мужчина планировал подменить на аналогичные лучшего качества в комнате хранения вещдоков.

Кроме того, в декабре 2022 года полицейский незаконно присвоил премии подчиненных на общую сумму более 20 тыс. рублей.

В отношении экс-правоохранителя возбудили уголовные дела о превышении полномочий, организации кражи наркотиков в крупном размере, а также на него и его знакомого возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков. На период следствия подозреваемых заключили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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