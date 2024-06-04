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Экс-начальник МЧС Кубани вышел под домашний арест после 8 месяцев ареста

Происшествия
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Экс-начальник МЧС Кубани вышел под домашний арест после 8 месяцев ареста
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Речь идет о бывшем начальнике ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олеге Волынкине, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ на Волынкина завели 26 сентября прошлого года. На следующий день его задержали и заключили под стражу для проведения расследования.

Накануне стало известно, что Волынкин вышел из СИЗО в Москве под домашний арест. Одним из оснований для смягчения меры пресечения стала позиция прокурора, возразившего против продления ареста экс-начальнику МЧС Кубани, сообщает «Ъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олега Волынкина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному государственному контракту. Ущерб по этому делу составил около 3 млн рублей.

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