Экс-мэр Новороссийска Прохоренко возглавит новый Совет старейшин города-героя

Глава города Андрей Кравченко уже подписал соответствующее постановление.

Председателем совещательного органа станет 80-летний Валерий Прохоренко, руководивший городом-героем с 1992 по 2002 годы.

Как следует из документа, опубликованного на сайте администрации Новороссийска, Совет старейшин создается как совещательный и консультативный орган для выработки рекомендация по вопросам социально-экономического развития Новороссийска. Также орган будет заниматься вопросами общественно-политической и культурно-исторической жизни города. Кроме того, примет участие в воспитании молодежи посредством использования опыта и знаний старшего поколения.

Помимо этого, в документе сказано, что Совет старейшин не будет юридическим лицом, потому не подлежит государственной регистрации.

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