Экс-мэр Краснодара рассказал, как проходит подготовку к СВО на полигоне
Политика
22.10.2022 17:16
Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы РФ Евгений Первышов 19 октября записался добровольцем для участия в спецоперации на Украине.
Ему дали день на подготовку, и 21 октября он отправился в центр подготовки добровольцев в Ростовской области. В субботу Первышов опубликовал видео с полигона в Telegram.
Он рассказал, что уже прошел боевые стрельбы, в ходе которых получил дополнительную подготовку по этой части. Далее по плану подготовки занятия по оказанию медицинской помощи и взрывное дело.
«Условия хорошие, настроение у всех боевое», — подчеркнул депутат.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгению Первышову 46 лет, у него четверо детей, что уже освободило его от частичной мобилизации. Однако он принял решение пойти добровольцем, так как подходит по здоровью и служил в горячих точках в 1994-1996 годах.
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