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Экс-мэр Краснодара рассказал, как проходит подготовку к СВО на полигоне

Политика
22.10.2022 17:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-mer-krasnodara-rasskazal-kak-prohodit-podgotovku-k-svo-na-poligone
Экс-мэр Краснодара рассказал, как проходит подготовку к СВО на полигоне
Кадр из видео t.me/PervyshovEA

Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы РФ Евгений Первышов 19 октября записался добровольцем для участия в спецоперации на Украине.

Ему дали день на подготовку, и 21 октября он отправился в центр подготовки добровольцев в Ростовской области. В субботу Первышов опубликовал видео с полигона в Telegram.

Он рассказал, что уже прошел боевые стрельбы, в ходе которых получил дополнительную подготовку по этой части. Далее по плану подготовки занятия по оказанию медицинской помощи и взрывное дело.

«Условия хорошие, настроение у всех боевое», — подчеркнул депутат.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгению Первышову 46 лет, у него четверо детей, что уже освободило его от частичной мобилизации. Однако он принял решение пойти добровольцем, так как подходит по здоровью и служил в горячих точках в 1994-1996 годах.

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